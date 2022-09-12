Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 yenen sarı-lacivertliler, grubun ikinci maçında Fransa'da Rennes karşısında kazanmak için sahada olacak. Peki, Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE GRUPLARDA İLK MAÇINI KAZANDI



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 yendi.

Müsabakanın 35. dakikasında Gustavo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere 63. dakikada Tsygankov attığı golle karşılık verdi.

90+2. dakikada arka direkte topla buluşan Batshuayi takımını 2-1 öne geçirirken galibiyeti getiren isim oldu.

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak. Roazhon Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak.



Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.

GRUBUN EN DEĞERLİ TAKIMI RENNES

Fenerbahçe’nin Fransız rakibi Rennes, geçtiğimiz sezon Ligue 1’deki performansıyla Avrupa Kupaları’nda boy göstermeye hak kazandı. 266 milyon 750 bin Euro’luk piyasa değeriyle gruptaki en pahalı takım olarak dikkat çeken Rennes’de 25 milyon Euro’luk değeriyle Lovro Majer en dikkat çekici isim konumunda.



Bu oyuncunun yanı sıra Jeremy Doku, Sulemana, Malimuendo ve Laborde gibi isimler de takımın etkili silahları. 55 yaşındaki Bruno Genesio’nun çalıştırdığı Rennes, maçlarını 30 bin kişilik Roazhon Park’ta oynuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU



Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat



Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai



Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor



Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.



AVRUPA'DA 248. MAÇ



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.