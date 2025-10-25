Rennes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Rennes - Nice karşı karşıya geliyor. Nice zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Rennes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



RENNES - NİCE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Rennes - Nice kozlarını paylaşıyor. Rennes'da, Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 19.15’de başlayacak mücadele bein Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

