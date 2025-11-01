Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Rennes - Strasbourg karşı karşıya geliyor. Strasbourg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



RENNES - STRASBOURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Rennes - Strasbourg kozlarını paylaşıyor. Rennes'da, Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



