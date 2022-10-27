Rennes Teknik Direktörü Genesio: Eğer bir embesil varsa birincilikle o benim

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, ikinci yarıda kötü oynadıklarını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Genesio, oyuncularından Benjamin Bourigeaud'ın "3-0'dan maç verdik. Biz aptalız." ifadesinin kendisine sorulması üzerine, "Takımın antrenörü benim. Kararları ben alıyorum. Eğer bir embesil varsa birincilikle o benim" dedi.

"FENERBAHÇE'DEKİ SİSTEM VE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ MAÇI ÇEVİRDİ"



Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynaması dolayısıyla maçı döndürme isteğinin normal olduğunu ifade eden Genesio, "Etkilendiğim bazı maçlar olmuştu, bu karşılaşma da onlardan biri. Özellikle ikinci yarıda daha iyi oynayabilirdik. Maçın dönmesi Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri yüzünden oldu. Kendi sahalarında oynuyorlar, bu çok normal. Sahamızdan çıkamadık bazen ve boş alanları kullanamadık." şeklinde konuştu.

"LİDERLİK YOLUNDA ŞARTLAR EŞİT"



İlk yarı çok iyi oynadıklarını dile getiren Genesio, şunları kaydetti:



"Bu durum genç olmamız yüzünden mi oldu bilmiyorum. Küçük ayrıntılar bazen çok önem kazanabiliyor. Kazanabilirdik ama küçük ayrıntılar yüzünden berabere kaldık. Daha kararlı olabilirdik. Son maçta her şey mümkün olacaktır. Liderlik yolunda şartlar eşit. Mandanda'yı ağrısı sebebiyle oyundan çıkardım, onu riske atmak istemedim."

