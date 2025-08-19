Resmen açıklandı: Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.



Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı.



Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."



Yılmaz son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırmış ve 1.38'lik ortalama elde etmişti.

40 yaşındaki teknik direktör daha önce Kayserispor ve Beşiktaş'ta da görev almıştı.