Resmen açıklandı: Liverpool tarihinin en pahalı transferi

Liverpool, Benfica'dan Darwin Nunez'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Uruguaylı golcü, 100 milyon euroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 22:11

Resmen açıklandı: Liverpool tarihinin en pahalı transferi

İngiltere Premier Lig ekibi , Portekiz'in takımından Uruguaylı golcü futbolcu Darwin Nunez'i transfer ettiğini duyurdu.

Liverpool Kulübü, 22 yaşındaki Nunez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nunez, Penarol ve Almeria'da oynadıktan sonra 2020'de Benfica'ya transfer olmuştu. Benfica'da iki sezonda 85 maça çıkan Nunez, 48 gol kaydetti.

Yeni takımında 27 numaralı formayı giyecek Uruguaylı futbolcu, 100 milyon euroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

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