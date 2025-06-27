Resmen açıklandı: Onuachu yeniden Trabzonspor'da

Trabzonspor, Southampton FC'den Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

"GOLLER ATMAYA HAZIRIM"



Onuachu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha hazır, daha güçlü... Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize heryer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun Konyaspor'a attığı gol Puskas'a aday gösterilmişti.

