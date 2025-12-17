Resmi açıklama geldi, Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi
17.12.2025 17:16
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör ayrılıkları da sürüyor.
Son olarak Galatasaray'ı ağırladığı maçta sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Antalyaspor'un paylaşımı.
ANTALYASPOR PERFORMANSI
Antalyaspor'un başında 10 maça çıkan 50 yaşındaki çalıştırıcı; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 1.10 puan ortalaması yakaladı.
SÜPER LİG'DEKİ 15. AYRILIK
Süper Lig'de henüz ilk devre bitmeden görevinden ayrılan 15. isim Erol Bulut oldu.
Daha önce yaşanan ayrılıklar şu şekilde:
Jose Mourinho - Fenerbahçe
Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş
İsmet Taşdemir, Burak Yılmaz - Gaziantep FK
Çağdaş Atan - Başakşehir
İlhan Palut - Rizespor
Recep Uçar - Konyaspor
Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel - Gençlerbirliği
Shota Arveladze - Kasımpaşa
Emre Belözoğlu - Antalyaspor
Markus Gisdol - Kayserispor
Selçuk Şahin - Eyüpspor
Marcel Licka - Karagümrük