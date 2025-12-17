Resmi açıklama geldi, Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

17.12.2025 17:16

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör ayrılıkları da sürüyor.

 

Son olarak Galatasaray'ı ağırladığı maçta sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

 

Kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Resmi Kurum

Antalyaspor'un paylaşımı.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

 

Antalyaspor'un başında 10 maça çıkan 50 yaşındaki çalıştırıcı; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 1.10 puan ortalaması yakaladı.

 

SÜPER LİG'DEKİ 15. AYRILIK

 

Süper Lig'de henüz ilk devre bitmeden görevinden ayrılan 15. isim Erol Bulut oldu.

 

Daha önce yaşanan ayrılıklar şu şekilde:

 

Jose Mourinho - Fenerbahçe

Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş

İsmet Taşdemir, Burak Yılmaz - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Başakşehir

İlhan Palut - Rizespor

Recep Uçar - Konyaspor

Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel - Gençlerbirliği

Shota Arveladze - Kasımpaşa

Emre Belözoğlu - Antalyaspor

Markus Gisdol - Kayserispor

Selçuk Şahin - Eyüpspor

Marcel Licka - Karagümrük

