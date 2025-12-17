Resmi açıklama geldi, Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör ayrılıkları da sürüyor.

Son olarak Galatasaray'ı ağırladığı maçta sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."