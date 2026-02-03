Resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'de N'Golo Kante defteri kapandı

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi iptal oldu.

Ara transfer döneminde Musaba, Guendeouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan sarı lacivertliler, orta saha oyuncusu Kante'ye de Fenerbahçe forması giydirmek için çaba gösteriyordu.

Yapılan resmi açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin N'Golo Kante ve Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri iptal oldu. Kante transferinin olumsuz sonuçlanmasının sebebi olarak da karşı kulüp gösterildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

“EVRAKLAR DOĞRU VE TAM ŞEKİLDE YÜKLENDİ"

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

“KARŞI KULÜP HATALI BİLGİ GİRDİ”

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.