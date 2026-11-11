Fenerbahçe açıkladı, Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK deplasmanına çıkan ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, takıma sezon başında katılan antrenör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk!"