Fenerbahçe açıkladı, Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı
11.11.2026 11:10
Son Güncelleme: 11.11.2026 11:19
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye sezon başında katılmıştı.
Fenerbahçe, sezon başında takıma katılan antrenör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK deplasmanına çıkan ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, takıma sezon başında katılan antrenör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teşekkürler Dirk Kuyt!
Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.
Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.
Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.
Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.
Yolun açık olsun Dirk!"
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından takımın başında geçici olarak 2 maça çıkmıştı.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirilmişti.
Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanan maçta ilk kez sarı-lacivertlilerin başında yer alan Hollandalı antrenör, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Kuyt, bir diğer maçına ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında çıktı. Genç antrenör, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve sarı-lacivertlilere 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini getirdi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmesinin ardından Kuyt'ın durumu merak ediliyordu.
Belözoğlu, "Yönetimimiz çalışıyor ve kısa süre içinde kararını verecek." demişti.
Son yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıkladı.