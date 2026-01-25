Resmi açıklama geldi, Fenerbahçeli yıldızın "Bitti" denilen transferi iptal oldu

JUVENTUS HOŞ KARŞILAMADI

Haberin devamında Juventus'un En-Nesyri'nin gösterdiği tavrı hiç hoş karşılamadığı ve süreçten fazlasıyla yorulduğu aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Juventus Scouting Şefi Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferiyle ilgili gelen soruyu şöyle yanıtladı:

"Youssef En-Nesyri ile konuştuk. Bu transferle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Oyuncu kalıcı transfer istediğini söyledi. Dolayısıyla bizim için bu transfer kapandı. Bonservisiyle sözleşme imzalamak istemiyoruz. Başka fırsatlara bakacağız.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.