Resmi açıklama geldi! Nuri Şahin, Süper Lig'e geri döndü

Teknik direktör Nuri Şahin, Süper Lig'e geri döndü.

Teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarına devam eden Başakşehir FK, bu göreve Nuri Şahin'i getirdi.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

ALMAN EKİBİ İLE YOLLARI AYRILMIŞTI

Teknik direktörlüğe Antalyaspor'da adım atan 36 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında takımın başında yer aldı.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da Aralık 2023'te yardımcı antrenör, Haziran 2024'te ise 3 yıllık sözleşmeyle teknik direktör olarak göreve getirildi.

Borussia Dortmund Kulübü, yaklaşık 7 aydır teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile ocak ayında yolların ayrıldığını duyurmuştu.