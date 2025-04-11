Resmi açıklama geldi Salah Liverpool'da kaldı

Premier Lig devi Liverpool, adı ayrılık ve transfer iddialarıyla sık sık gündeme gelen Mohamed Salah'la yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

32 yaşındaki Salah, Liverpool ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Salah imza sonrası yaptığı açıklamada, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

LİVERPOOL'DAN TRANSFER VİDEOSU