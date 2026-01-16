Resmi açıklama yapıldı: "NBA İstanbul'a gelebilir"

NBA'in Avrupa açılımındaki muhtemel duraklardan biri İstanbul.

Orlando Magic ile Memphis Grizzlies'ın Berlin'deki karşılaşmasında konuşan lig başkanı Adam Silver, Türkiye'de maç oynama konusunda soruya yanıt verdi.



“ÖZ ATTIĞIMIZ YERLERDEN BİRİ DE İSTANBUL”

Silver, "Açıkçası şu anda İstanbul'un doğrudan planlarımız arasında olduğunu söyleyemem. Ancak İstanbul'un basketbola adanmışlığı ortada. NBA'de yer alan oyuncuların önemli bir kısmı Türkiye'den. Öte yandan NBA Europe projemizde göz attığımız yerlerden biri de İstanbul." ifadelerini kullandı.

Silver uzun süredir konuşulan NBA Europe Ligi hakkında da açıklama yaptı.

Somut adımlar atmaya başladıkların söyleyen NBA Başkanı, önceliklerinin sürdürülebilir ekonomi olduğunu hatırlattı.

Silver sözlerini şöyle sürdürdü:



"NBA Europe'un finansmanı en azından başlangıçta ligin üye kulüplerinden sağlanabilir. Bu yeni ligi başarıyla hayata geçirirsek, ticari olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının biraz zaman alacağı kesin."



TÜRKİYE'DEN DE KATILIM OLACAK

Euroleague'e rakip olması planlanan proje için Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in isimleri geçiyor.