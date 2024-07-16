Resmi imzayı attılar: Oğuz Aydın ve Cenk Tosun Fenerbahçe'de

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

CENK TOSUN İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME



Kulüp, 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Açıklamada "Ailemize hoş geldin Cenk Tosun. Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" denildi.

