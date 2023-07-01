Ricardo Quaresma: Ben yaşlıysam Pepe'ye bakın

Yaşının ilerlemiş olmasının kendisi için bir şey ifade etmediğini belirten Ricardo Quaresma, "Futbol için çok mu yaşlıyım? Bu futbola nasıl baktığınızla alakalı bir durum. Şayet ben yaşlıysam, benden daha yaşlı olan ancak genç futbolculardan daha fazla dakika oynayan Pepe'ye bakın. Bu sizin futbola nasıl baktığınızla alakalı." şeklinde konuştu.



39 yaşındaki futbolcu, "Bir kulüp bana teklifle geldiğinde oturup o kulübün projesini ve buna değip değmeyeceğini anlamam gerekli... Gizemden hoşlanan biri değilim. Mesele nerede olduğunu anlamak." dedi.



"PORTO TARAFTARI OLARAK ÖLECEĞİM"



Eski kulübü Porto hakkında da konuşan Quaresma, "Porto'da oynasam da oynamasam da her zaman benim kalbimde olacak. Porto taraftarı olarak doğmadım ama Porto taraftarı olarak öleceğim." dedi.



Futbolu Porto'da bırakamaması hakkında sorulan bir soru hakkında da konuşan Quaresma, "Henüz futbolu bırakmadım. O yüzden buna cevap veremem." ifadelerini kullandı.

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