Riccardo Saponara kimdir? Soner Sarıkabadayı'ya benzerliğiyle dikkat çekti

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Hellas Verona'dan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Riccardo Saponara le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Saponara'nın ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Ankaragücü Transfer haberini; "Gülümse çekiyorum. Yeni transferimiz Riccardo Saponara, takımımızla ilk antrenmanına çıktı." sözleriyle duyurdu. Sarıkabadayı, transfer haberini; "Buraya kupalar kazanmaya geldim" sözleriyle paylaştı. RİCCARDO SAPONARA KİMDİR? 21 Aralık 1991 doğumlu Riccardo Saponara, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan futbolcudur.



Profesyonel kariyerine 2008 yılında Ravenna kulübünde başladı.



