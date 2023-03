Richarlison ile Antonio Conte gerilimi: Ben aptal değilim

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham, Milan'a elenerek turnuvaya veda ederken Premier Lig ekibinin yıldızı Richarlison, Antonio Conte'ye isyan etti.



The Atletic'de yer alan habere göre; Richarlison, Tottenham'da son dönemlerde kendisine yeterince süre verilmediğini ve yedek kalmasına anlam veremediğini söyledi.



"NEDEN YEDEK KALDIĞIMI ANLAMIYORUM"



Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin hayal kırıklığını yaşadıklarını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Neden yedek kaldığımı anlamıyorum. Chelsea ve West Ham'a karşı iyi oynadım ve kazandık. Ancak birden yedek kulübesine çekildim. Wolves'a karşı beş dakika oynadım. Nedenini sorduğumda kimse bana nedenini söylemedi. Bu olanları anlayamıyorum." dedi.



"BURADA APTAL YOK"



Sahaya çıktığında her şeyini ortaya koyduğunu söyleyen Richarlison, "Bu sezon bana yeterince süre verilmedi. Bakalım Conte yarın ne söyleyecek. Ama burada aptal yok. Ben de profesyonelim, her gün çalışıyorum ve oynamak istiyorum. Afedersiniz ama bu sezon berbat geçti." şeklinde konuştu.



Richarlison bu sezon Tottenham'da 25 maçta görev alırken sadece 12 maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi.

Karabağlarspor'dan kelle paça çorba karşılığında transfer Haberi Görüntüle