Rıdvan Yılmaz adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'da Angelino'nun beklentileri karşılamamasının ardından ara transferde sol bek bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers'a teklif yaptığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılıların yaptığı kiralama teklifi İskoç ekip tarafından kabul edildiği öne sürüldü.

EURO 2024'TE YER ALMAK İSTİYOR

Sözleşemde satın alma opsiyonunun bulunmadığı aktarılırken, Rıdvan Yılmaz'ın EURO 2024'te yer almak için Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Rıdvan Yılmaz, bu sezon Rangers formasıyla 16 resmi maçta 2 gol kaydetti.