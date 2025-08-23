Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş Futbol Akademisi’nde yetişen ve siyah-beyazlı formayla 2020-21 sezonunda kazanılan Süper Lig ile Türkiye Kupası, ayrıca 2021-22 sezonu başında elde edilen Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Yılmaz, 2022’den bu yana kariyerini İskoçya’da sürdürüyordu.



İstanbul Havalimanı’nda Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam tarafından karşılanan milli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Çok mutluyum, yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak ve yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldır buradan uzaktayım ama Beşiktaş’ı sürekli takip ettim. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”