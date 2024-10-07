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Riva'da kritik zirve: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan "dört büyükler" toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Kulübü başkanlarıyla Riva'da toplantı yaptığı öğrenildi.

Riva'da kritik zirve: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan "dört büyükler" toplantısı

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte milli araya girildi. 

beIN SPORTS'un haberine göre,  Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Riva'da toplantı halinde olduğu kaydedildi. 

Gündem değerlendirmesi yapılan toplantının ardından basın açıklamasında bulunulacağı tahmin ediliyor.

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