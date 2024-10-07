Riva'da kritik zirve: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan "dört büyükler" toplantısı sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte milli araya girildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Riva'da toplantı gerçekleştirdi.

"BUNU SÜREKLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Gündem değerlendirmesi yapılan toplantının ardından Başkan Hacıosmanoğlu, "Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıya Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz. Anadolu kulüplerimiz bizler için önemli. Futbolun önemli sorunları var. Bunları istişareyle aşacağız. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini ileriye taşımalıyız. Futbolda kardeşlik iklimini daha ileriye taşımak hepimizin asli görevi. Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz. Sağolsun Beşiktaş Kulübü başkanımız ilk toplantıyı Beşiktaş'ta yapalım dedi. Tüm kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Anadolu'ya yayacağız bunu. Hafta sonu rakip olacağız, maçlar bittikten sonra ortağız. Değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz. Başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.