Riva'da kritik zirve: TFF'den Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya Türkiye Kupası daveti

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde bu sezon düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası turnuvasına katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmişti.

Federasyondan yapılan açıklamada her iki kulübün de başkanlarının konuyu yeniden görüşmek için 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet edildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.



Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir.



Türk Futbol Ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."