River Plate tribününden düşen taraftarın ölmesi sonucu maç tatil edildi

River Plate kulübenden yapılan açıklamada, ölen taraftar nedeniyle taziye dileklerinde bulunarak, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 civarında doluydu. Düşme olayında herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi şiddet olayının olmadığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.



Olayın ardından polis, delil toplamak amacıyla 24 saatliğine tribünü kapattı.