Rıza Çalımbay: Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına çıkıyor.

Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;



"BUGÜN 3'TE 3 YAPACAĞIZ İNŞALLAH"

"Biz 2 gün önce bir maç oynadık. O maçı 9-10 eksikle, hedefsiz oynadık. Sakatlık olmasın diye korktuk ama yine yakalandık. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. 2'de 2 yaptık. Bugün 3'te 3 yapacağız inşallah.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN DAHA ÖNEMLİ"

Ondan sonra da Fenerbahçe maçı var. Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli. Bunu iyi geçersek, daha iyi bir yere geleceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum.

Sakatlıklar dışında sorun yok. Bu gerçek yani. Hayatımda bu kadar sakatlık görmedim, gerçekten görmedim. Sağlam arkadaşlarla elimizden geleni yapıyoruz. Yapacak bir şey yok."

"KONGRENİN İYİ BİR ŞEKİLDE GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

"Her şeyden önce Beşiktaş için önemli bir gün, kongre günü. İyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum.

Bundan 2 gün önce bir maç oynadık. 9-10 eksikle oynadığımız, bizim için hedefi olmayan bir maçtı.

Elenmişiz, o yüzden sakatlık olmasın diye çok korktuk. Maalesef yine yakalandık. Bizim şu anki hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Şu ana kadar 2/2 yaptık.