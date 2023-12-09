Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ

Bugün kimin oynayıp oynamadığı önemli değil önemli olan bugün kazanmamız ve kazanmak için her şeyi yapacağız sahada.

Sakat arkadaşlarımız yakında gelecekler daha iyi olacağız. Ama şu anda bir sıkıntımız yok bu maçın önemini hepimiz biliyoruz ve kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz.

ABOUBAKAR KARARI

Bir oyuncu oynamayabilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir. Kadromuz bu. En iyisini yapacağız. Sonradan girenlerin de faydası olacak. Ankaragücü maçında ikinci yarı aldığımız oyuncularla iyi oynadık, puan aldık. Kim oynamış, oynamamış önemli değil. Tek amacımız kazanmak."