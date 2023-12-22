Rıza Çalımbay: "Maç esnasında avukatıma fesih kağıdı yolladılar"

Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, ayrılığın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı;

"Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim."

"MERT GÜNOK'TAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Dünkü maçtan sonra Mert kardeşimiz hakkında yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken, maçtan çıktıktan sonra çok sinirlenmiştim.

En iyi oynadığımız maçlardan biriydi, hatalarımızdan gol yedik. Kendisi hakkında yanlış sözler söyledim. Ondan özür diliyorum."

ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?

Rıza Çalımbay dün akşam basın toplantısında "Ya sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit." ifadelerini kullanmıştı.

"SÖZLEŞMEDE FESİH MADDESİ VARDI"

Ahmet Nur Çebi Başkanımız beni aradı, ihtiyacımız var, sen yaparsın dedi. Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa her türlü gelirim.

Şimdi bile olsa yine gelirim. Seve seve elimden geleni yaparım. Bu sefer biraz karışık oldu. Ahmet Nur Çebi ile beraber yaptığımız konuşmada bana 3 haftalık gibi bir şey, kongreye kadardı.

"BEŞİKTAŞLA PARA KONUŞMADIM"

Tamam size yardımcı olurum dedim. Para kesinlikle konuşmadım. Her şeyi kendisine bıraktım. Sonra göreve başladım.

Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı sözleşme de 2024'ün 6. ayına kadardı. Ama sözleşme içinde yeni gelen yönetim sözleşmeyi feshedebilir diye bir madde vardı."

"HASAN ARAT İLE HİÇ KONUŞMADIK"

Seçimden önce hem Hasan Arat hem de Serdal Adalı ile görüştüm. İkisi de benimle devam edeceğini söylediler.

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz.

Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı.

Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük, o görüşme de 'Merhaba' olarak gerçekleşti.

Ben başkan olsam, takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi, bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan, oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek' diye düşünür.

Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Ben burada maddi açıdan bir şey istemedim. İlla Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Kontrata madde bile yazmadım."

"BEN 2 MAÇLIK ANTRENÖR DEĞİLİM"



Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem.

Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık."

"AVUKATIMA FESİH KAĞIDI YOLLADILAR"



"Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler.

Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçı esnasında avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler.

Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nur Çebi zaten sözleşmede önlerini açmış."

"KADRO DIŞI KARARI BENİM FİKRİM SORULMADAN ALINDI"



"Samet ağabey 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor ben yokum yani.'İyi hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş yani.

Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor. Dün akşam yöneticilere söyledim, onlar da 'Samet Hocalar o kararı aldı' dediler."

"CAMİAYA KIRGINLIĞIM YOK"

"Ben Beşiktaşlıyım. Başkaları gibi başka takımlara gidip, dönmedim. Camiaya kırgınlığım yok.

Bende tecrübe de var, bazı şeyleri görmemezlikten gelirim. Beşiktaş'ın tutkusu bizde çok büyüktür. Beşiktaş'ın duruşu vardır, ben öyle durdum.

"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"

Ama bazıları durmadı. Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Bazı şeylerin olmaması gerekiyordu."

"SEZON BAŞINDA GELSEYDİM BEŞİKTAŞ FARKLI YERDE OLURDU"

Eğer ben sezon başında gelseydim Beşiktaş çok farklı olurdu. Bir takım için en önemli dönem sezon başı kamptır.

Onları iyi yaparsanız ne sakatlık olur ne başka bir şey. Biz geldik, en az 10 tane sakat vardı.

Şenol Hoca tecrübelidir, yanlış idman yaptırmaz. Oyunculara yükleme yapamadık, sadece konuştuk ve motive etmeye çalıştık."

"EN ÜZÜLDÜĞÜM ŞEY"



"En üzüldüğüm şey, benimle konuşmaya yöneticiler yerine Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar gelmedi.

Onlar gelmedi, beni aramadılar. Onlar istedi, ben imza attım. Beşiktaş için yaptım."

"BEN NASIL SAYGI DUYUYORSAM İŞİME DE SAYGI DUYULACAK"

"Başkanımız Hasan Arat'a ben nasıl saygı duyuyorsam o da benim işime saygı duyacak.

Basında çıkan isimleri tekzip etmiyorlarsa, oyuncularımız bile o zaman 'hocamız zaten gidecek' der. Antrenörü bu duruma getirmemeleri lazım."

"YALNIZ BIRAKILDIM"



"Tavsiyem, bir teknik direktör alıyorsanız, arkasında durun. Sizin desteğiniz olursa, iş farklı olur.

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile antrenmana gelirsiniz. Ben yalnız bırakıldım.

Bir kere Feyyaz Uçar 'Rıza Çalımbay ile devam ediyoruz' dedi. Hepsi bu kadar."



"SÖZLEŞME UZATILACAĞI SÖYLENDİ"

"2 maçlık sözleşmeyi ben kabul etmedim. Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maçlık anlaşırken 'Sözleşme uzatma için başkan gelecek ve sözleşmeni yenileyeceğiz' dediler.

Önce kağıt yolladılar, sonra Samet ağabey ve Feyyaz geldi, konuştuk. Sözleşme uzatılacağı söylendi.

Siz ne yaparsınız? İki tane takım arkadaşın var. 'Size güveniyorum, imzalarım' dedim."

"BEŞİKTAŞ İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE AFRİKA KUPASI"



"Yeni gelen teknik direktöre zaman verirlerse, eksikleri görür. Kalsaydım, transfer için gereklilikleri söylerdim.

Beşiktaş için en büyük tehlike Afrika kupası. 6-7 arkadaş gidecek. Yeni gelen teknik direktör benden bir bilgi isterse, veririm.

Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a ihanet edemem, farklı düşünemem.

"BEN SADECE DESTEK İSTEDİM"

Hasan Arat, "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek" diyor. Tamam işte, Beşiktaşlı burada. Sen o desteği ver bakalım. Daha kaç maç olmuş ben geleli. 4-5 maçta giden antrenör gördünüz mü?

Üç tane bireysel hatadan gol yedik. Antrenör ne yapacak?"

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