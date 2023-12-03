Rıza Çalımbay: Puan puandır, özellikle deplasmanda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu.

Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan siyah beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İşte Çalımbay'ın maç sonrası yaptığı açıklamalar;

"PUAN PUANDIR"

"Tabii ki puan puandır, özellikle deplasmanda. Ankaragücü, bana göre ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Maça iyi başladık. İyi gidiyorduk. Kendi hatamızdan gol yedik.

Oyundan kopmadık. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler, gayet iyi işledi. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Bir sürü net pozisyonumuz vardı. Keşke kazanabilseydik. Olsun. 3 maç oldu, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık."

Şimdi önümüzde çok kritik bir maçımız var. Onu iyi bitirebilirsek yukarıya doğru oynayacağız. Biliyorsunuz derbi maçı, üç ihtimalli bir maç.

"ELİMİZDE OYUNCU YOK"

Bizim 11'de oynayan oyuncularımız sakat. Bir tane kanat oyuncumuz yok. Şu anda Muleka'yı kanat oynatıyoruz, kanat değil.

Bahtiyar'ın da yeri tam kanat değil. Yok işte. Cenk'i koyuyorsun, kanatta bir yere kadar oynayabiliyor. Haklı olarak yapamıyor çocuk. Elimizde oyuncu yok."

"REBIC YÜZDE 20,30,40'IYLA OYNUYOR"

Maç oynamak zorundayız, şimdi de İsviçre'ye gideceğiz. Rachid olsun Milot olsun onlar geldikten sonra biz daha zengin olacağız.

Rebic girdi iyi oynadı ama yüzde 20, 30, 40'ıyla oynuyor. Alex'e de girerken de söyledim 'artık bir tane atarsın' dedim. O da kendine geldi. Böyle böyle kendimize geleceğiz."

"AFRİKA KUPASI BİZİM İÇİN HANDİKAP"

"Afrika Kupası, bizim için handikap olacak. 6-7 oyuncu, kesin gidecek. Onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor. Mutlaka transfer yapacağız."

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Fenerbahçe maçı için doktor arkadaşlar bize 1-2 oyuncu verebilirse, bambaşka bir maç olur. Ama ne olursa olsun, kazanmak için her şeyi yapacağız. Puan farkını 8'e indirmeye çalışacağız."

"YENİ GELEN YÖNETİMLE ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞIMA İNANIYORUM"

Yeni gelen yönetimle çok iyi şekilde çalışacağıma inanıyorum. Her şey bambaşka olacak."