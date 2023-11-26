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Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ı yedek olarak başlatma kararı alan Çalımbay, "Aboubakar tam olarak iyileşmedi. Belki ikinci yarı oyuna alabiliriz."

Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması

Trendyol 'in 13. haftasında , Samsunspor'a konuk oluyor.

Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;

"TEK AMACIMIZ KAZANMAK"

"Eksikleri düşünmeyeceğiz. Şu anki kadromuz da gayet iyi durumda. Tek amacımız kazanmak. Çünkü bir seri yapmamız gerekiyor.

Herkes kolay düşünebilir ama bugünkü maç zor olacak. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Takımdaki hava oldukça iyi."

ABOUBAKAR MESAJI 

"Aboubakar tam iyileşmedi. O yüzden riske etmedik. Belki ikinci yarı oyuna alabiliriz."

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