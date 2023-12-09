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Rıza Çalımbay'dan dev maç öncesi Aboubakar kararı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar'ı yedeğe çekerek ileri uçta Cenk Tosun'a şans verecek.

Rıza Çalımbay'dan dev maç öncesi Aboubakar kararı

Trendyol 'in 15. haftasında oynanacak - derbisine saatler kaldı.

Dev mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı yedek başlatacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Onur-Bailly-Amartey-Umut, Necip-Gedson, Muleka-Chamberlain-Rebic, Cenk

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Ferdi, Crespo-Fred, İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko

Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.

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