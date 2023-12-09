Rıza Çalımbay'dan dev maç öncesi Aboubakar kararı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kaldı.
Dev mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı yedek başlatacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Onur-Bailly-Amartey-Umut, Necip-Gedson, Muleka-Chamberlain-Rebic, Cenk
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Ferdi, Crespo-Fred, İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko
Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.
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