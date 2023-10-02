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Rıza Çalımbay NTV'ye konuştu: Ankaragücü iddialarına yanıt

Rıza Çalımbay, isminin Ankaragücü ile anılmasının ardından çıkan iddialara açıklık getirdi. NTV'ye konuşan Çalımbay, Başkent ekibiyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ancak Ankaragücü'nü çalıştırmak istediğini kaydetti. (Haber: Burak Kalkandelen)

Rıza Çalımbay NTV'ye konuştu: Ankaragücü iddialarına yanıt

Trendyol 'in henüz 7. haftasında 6 takım teknik direktörünü değiştirdi.

Son olarak 'nde Tolunay Kafkas'ın ayrılığının ardından Rıza Çalımbay'ın ismi gündeme geldi. 

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ"

Geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile anlaşamadığını açıklayan deneyimli teknik adam NTV'ye yaptığı açıklamasında "Ankaragücü'nde yaşanan ayrılık henüz çok yeni, benimle herhangi bir görüşme şimdilik gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

"SEZONUN KALANINDA SÜPER LİG'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Ankaragücü'nü çalıştırmak isteyip istemediği sorulduğunda "Tabii ki isterim. Sezonun kalanında Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyorum" dedi.

Son olarak Süper Lig'de Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekiple 187 resmi maça çıktı.

Öte yandan Anadolu ekibini 3 yıl üst üste Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdi. 

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