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Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Güreş Şampiyonası finali)

Rıza Kayaalp güreş maçı finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, bu akşam grekoromen stil 130 finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen birçok kişi mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 10:45

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Güreş Şampiyonası finali)

Dünya Şampiyonası final maçında milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, altın madalya için mindere çıkacak. Yarı finalde Özbek rakibi Muminjon Abdullaev’i 5-3 mağlup ederek adını finale yazdıran Rıza Kayaalp, finalde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh ile kozlarını paylaşacak. Peki, Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası final maçında Rıza Kayaalp bu akşam saat 19.00'da İranlı Amin Mirzazadeh
ile altın madalya mücadelesi için mindere çıkacak.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Güreş Şampiyonası finali) - 1

ADINI TARİHE YAZDIRACAK

Başarılı sporcu Rıza Kayaalp şampiyonluğu kazanması halinde 5'inci kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdıracak.

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