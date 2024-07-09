Rıza Kayaalp kimdir, Olimpiyat kadrosundan neden çıkarıldı?

Rıza Kayaalp Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı.
Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.
Başarıları
- Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
- 2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
- Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz Şampiyonu oldu.
- Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.
- Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu oldu.
- Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü.
- 28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.
- İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
- 2012 yazında yapılan Londra Yaz Olimpiyatlarında 120 kiloda bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandı.
- 2013 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı.
- 2013 yılı Akdeniz Oyunlarında grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
PARİS OLİMPİYATLARINA KATILAMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI
Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski ile karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kayaalp; "Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin son dönemde artması nedeniyle kendisine acil müdahale edilen Kayaalp, "Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Hukuk mücadelemize başladık.Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız" şeklinde konuşmuştu." ifadelerini kullandı.
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