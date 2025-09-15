Rıza Kayaalp'in cezasında indirim olabilir

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in aldığı 4 yıllık men cezasında indirim alma durumunun oluştuğunu ifade etti.

Rıza Kayaalp’in durumu önümüzdeki süreçte belli olacak. Mahkememiz iyi geçti. Cezasında indirim alma durumumuz var. CAS’tan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

RIZA KAYAALP NEDEN CEZA ALMIŞTI?

Uluslararası Test Ajansının açıklamasına göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi, 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde "Trimetazidine" isimli yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verdi.



Karara göre Rıza Kayaalp, başlangıç tarihi 1 Temmuz 2024 olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar spor müsabakalarından men edildi.

36 yaşındaki güreşçi alınan bu kararın ardından hukuk mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı.