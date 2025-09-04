NTV.COM.TR

Rize'de Rafting Avrupa Kupası heyecanı devam ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'na ikinci gün mücadeleleriyle devam edildi.

Sporcular, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda slalom yarışlarında mücadele verdi.

Türkiye Kano Federasyonunun ev sahipliğindeki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan gelen 150 sporcu katılıyor.

Organizasyon, yarın yapılacak mücadelelerle sona erecek.

