NTV.COM.TR

Rizespor açıkladı: İlhan Palut'la 1 yıl daha!

Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile yeniden sözleşme imzalandığını duyurdu.

Rizespor açıkladı: İlhan Palut'la 1 yıl daha!

Trendyol ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la yeniden anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...