Rizespor açıkladı: İlhan Palut'la 1 yıl daha!
Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile yeniden sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la yeniden anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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