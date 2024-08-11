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Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak. RAMS Başakşehir geçtiğimiz sezonu 61 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise topladığı 50 puanla 9. sırada yer aldı. Peki, Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol 'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İşte, Rizespor-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Rizespor-Başakşehir maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de yapılacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu turun ilk maçında da deplasmanda Gürcü ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti. Bu turun rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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