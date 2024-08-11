Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İşte, Rizespor-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...



RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Rizespor-Başakşehir maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de yapılacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarında olacak.



UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu turun ilk maçında da deplasmanda Gürcü ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti. Bu turun rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.



