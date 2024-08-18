NTV.COM.TR’ye geri dön

Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor'a konuk olduğu maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi 41. dakikada Khusniddi Alikulov'un golüyle 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un 74. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

Adana Demirspor'un tek golü ise Yusuf Barası'nın penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Adana Demirspor ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...