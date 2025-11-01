Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Rizespor - Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Rizespor - Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

