Rizespor, Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı
30.01.2026 17:07
Çaykur Rizespor, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, futbolcularından Emir Ortakaya'nın Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu. Oyuncunun kalıcı transferi konusunda da Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Emir Ortakaya, Eyüpspor ile son maçına Beşiktaş karşısında çıktı.
FENERBAHÇE DE AÇIKLADI
Fenerbahçe Spor Kulübü de oyuncunun Rizespor'a transferini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İkas Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Emir Ortakaya’nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesi, karşılıklı görüşmeler sonucunda feshedilmiştir.
Oyuncumuzun kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcumuza kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.
TRANSFER GEÇMİŞİ
Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve 2021 yazında Fenerbahçe'nin U19 takımına transfer olan Ortakaya, sarı-lacivertlilerden çeşitli kulüplere kiralandı.
Emir Ortakaya sırasıyla Göztepe, Kocaelispor, Westerlo, Beerschot ve Eyüpspor takımlarına kiralanmıştı.