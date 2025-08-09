Rizespor - Göztepe maçı ne zaman? Süper Lig'in ilk haftası Rizespor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2025-2026 Süper Lig sezonunun açılışını Gaziantep - Galatasaray maçı yaptı. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. İki takım da 3 puanı alarak bir sonraki maça galip çıkmak istiyor. Gözler maç saatinde. Rizespor - Göztepe Süper Lig ilk maçı hangi kanalda?



RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Rizespor'un ev sahibi olduğu karşılaşma, 10 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç, BEIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak aktarılacak.



Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcı hakemler ise Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı, Seyfettin Alper Yılmaz olacak.

Çaykur Rizespor'un 2. haftadaki maçı 16 Ağustos günü saat 21:30'da Alanyaspor ile olacak.



Göztepe ise 16 Ağustos'ta saat 21:30'da Fenerbahçe ile oynayacak.

