Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak Rizespor-Kasımpaşa mücadelesiyle devam edecek. Haftanın heyecan dolu maçında Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek ve iki tarafta mutlak galibiyet için sahada olacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki, Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor, 'in 7. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Rizespor sahasında puan arayacak ve 3 puan için mücadele edecek. Peki, Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın yayın bilgileri.

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi 28 Eylül Pazar günü saat 17.00’da başlayacak.

Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

