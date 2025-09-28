Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta

Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Rizespor sahasında puan arayacak ve 3 puan için mücadele edecek. Peki, Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın yayın bilgileri.



RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI VE HANGİ KANALDA?



Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi 28 Eylül Pazar günü saat 17.00’da başlayacak.



Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.