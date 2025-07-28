Rizespor'un genç yıldız adayı Muhammed Baltacı: "Arda Güler gibi olmak çok zor"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu Muhammed Baltacı, takımında Süper Lig'de ilk defa forma giyeceği günü bekliyor.



Genç orta saha oyuncusu, takımın A kadrosuna geçerek burada forma şansı bulabilmek için yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.



Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte tamamlayan Muhammed; kamp dönemi, hazırlıklar, gelecek sezon beklentileri ve hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.



Kulüpte 10. yılını geçirdiğine dikkati çeken Muhammed, kamp döneminin de iyi geçtiğini belirterek, "Altyapıdan beri hep bugünlerin hayalini kurarak çalıştım. Allah da yüzümüze güldü, nasip etti. Emeklerimizin karşılığını almaya başlıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz, ümidimiz bu yönde. Biz çalışmayı bırakmıyoruz. Abilerimiz de bize en iyi şekilde destek oluyor. Herkesin üzerimizde çok büyük emeği var. Bu emekleri boşa çıkarmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.



Muhammed, genç yaşta Süper Lig'de forma giyecek olmasına ilişkin ise şunları dile getirdi:



"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, gerisi hocanın düşüncesi. Tabii hocamızın kararına saygımız sonsuz. İnşallah süre verirse elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Ben Rizeliyim ve Rize'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için kendime inanıyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, en iyi şekilde çıkıp maçımı oynarım. Bu yaşlarda Süper Lig oynamak çok kolay bir şey değil. İstisnalar olur, mesela Arda Güler. Onun gibi olmak çok zor. Şimdi Real Madrid'de oynuyor. Tabii biz de emeklerimizin karşılığını almak için oynayacağız."



"TARAFTARLA BÜTÜNLEŞMEK İSTİYORUM"



Takımda 53 numaralı formayı giyeceği günü bekleyen Muhammed, "En büyük hayalim, Çaykur Rizespor'da 53 numarayı giyip taraftarla bütünleşmek. İnşallah o da bir gün nasip olur. Benim küçüklükten beri en büyük hayalim buydu. 53 numarayı giyip Rize'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Taraftara kendimi sevdirmek istiyorum. Biri desin 'bu Rizeli ve Rize'yi en iyi şekilde temsil ediyor.' neden olmasın, inşallah bir gün o da olur." diye konuştu.



Takımda tecrübeli futbolcularla birlikte olduğunu ve onların kendilerine ciddi katkı verdiğini vurgulayan Muhammed, şöyle devam etti:



"Onların desteği sonsuz. Bize her zaman sevgilerini gösteriyorlar. Zaten Samet abi çok iyi, komik ve eğlenceli birisi. Aynı şekilde Talha abi de öyle. O da milli takıma gitmiş birisi. Destekleri hiç esirgemiyorlar, hep arkamızdalar. Biz de onlardan güç alarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Samet abi defans oyuncusu, ben de hücum oyuncusu olduğum için ister istemez rakibim oluyor. Şimdi Samet abiye yaptığım en ufak bir hareket bile beni gururlandırıyor. Sonuç olarak 'milli stoperi geçtim' diyebilirsiniz. O yönden de çok büyük etkisi oluyor. Aynı şekilde Talha abi de öyle, o da bir defans oyuncusu."



"MESSI'Yİ ÖRNEK ALIYORUM"



Genç futbolcu, hedefleri ve örnek aldığı futbolcularla ilgili ise "Hedeflerim A Milli Takım ve en büyük hedeflerimden birisi olan Avrupa'ya gitmek. İnşallah onlar da bir gün nasip olur ama öncelik Çaykur Rizespor. Takım için elimden geleni yapacağım. Hoca şans verdiği sürece elimden gelen mücadelemi yapacağım. Çalışma isteği olarak bakınca Ronaldo ama futbolunu örnek aldığım Messi." ifadelerini kullandı.