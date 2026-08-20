Roberto Carlos'un müslüman olduğu iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

TÜRKİYE'DE İKİ TAKIMDA OYNAMIŞTI

São Paulo, Brezilya'da 10 Nisan 1973'te doğan Roberto Carlos futbol hayatına 1993'te São Paulo bölgesi takımlarından biri olan Palmeiras'ta başlamıştı.

Futboldaki başarısıyla dikkati çeken Carlos milli takıma çağrılmış burada da yıldızı parladıktan sonra FC Internazionale Milano'ya transfer olmuştu.

Ardından Real Madrid'e transfer olan Carlos 11 sene bu takımda futbol oynadı ve oynadığı bölgede dünyanın en iyilerinden biri olarak değerlendirildi.

Carlos Türkiye 'de Fenerbahçe ve Sivas formaları giymişti.