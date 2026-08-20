Roberto Carlos'un müslüman olduğu iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı
20.08.2026 15:11
Son Güncelleme: 20.08.2026 15:39
Roberto Carlos
Roberto Carlos müslüman olduğu iddiası sonrası açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Roberto Carlos'un müslüman olduğu iddia edildi.
Carlos bu iddiaları yalanlayarak İslam dinine ve müslümanlara büyük saygı duyduğunu belirtirken, din değiştirdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Suudi Arabistan basınına konuşan Carlos, “Eşimi namaz kılarken görmek harika ancak Müslüman olduğum yönündeki söylentiler doğru değil." dedi.
TÜRKİYE'DE İKİ TAKIMDA OYNAMIŞTI
São Paulo, Brezilya'da 10 Nisan 1973'te doğan Roberto Carlos futbol hayatına 1993'te São Paulo bölgesi takımlarından biri olan Palmeiras'ta başlamıştı.
Futboldaki başarısıyla dikkati çeken Carlos milli takıma çağrılmış burada da yıldızı parladıktan sonra FC Internazionale Milano'ya transfer olmuştu.
Ardından Real Madrid'e transfer olan Carlos 11 sene bu takımda futbol oynadı ve oynadığı bölgede dünyanın en iyilerinden biri olarak değerlendirildi.
Carlos Türkiye'de Fenerbahçe ve Sivas formaları giymişti.