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Roberto Mancini Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçiyor: 90 milyon euroluk teklif

İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Roberto Mancini'nin yeni durağı Suudi Arabistan oluyor. Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'na 3 yıllık imza atacak ve yıllık 30 milyon euro kanazacak.

Roberto Mancini Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçiyor: 90 milyon euroluk teklif

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Transfer dönemine damga vuran ve yüksek bütçeli yıldızlarla dünyada adından söz ettiren futbolu, bu kez de milli takım için Roberto Mancini ile anlaşmak üzere.

Sky Sports'un haberine göre; İtalyan teknik adamın Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmesi için yıllık 30 milyon euro teklif edildi.

3 yıllık anlaşma önerilen Mancini'nin teklife sıcak baktığı ve resmi imzaların atılmak üzere olduğu öğrenildi.

Mancini, teknik adamlık kariyeri boyunca Galatasaray, Fiorentina, Lazio, Milan, Manchester City, Inter ve Zenit Saint Petersburg gibi takımlarda görev almıştı.

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