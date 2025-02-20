Robin van Persie çocukluk kulübüne geri dönüyor

Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında Feyenoord'un başına geçmeye hazırlanıyor.

ESPN'e konuşan kaynaklara göre, Hollandalı eski futbolcu, çocukluk kulübüne geri dönmeye çok yakın.



41 yaşındaki Van Persie, geçen yaz Eredivisie ekibi Heerenveen’in başına geçmiş ve bu, onun ilk üst düzey teknik direktörlük deneyimi olmuştu.

Ancak Feyenoord, bu ayın başında Arne Slot’un halefi Brian Priske’yi kovduktan sonra yeni bir teknik direktör arayışına girdi ve Van Persie’yi Rotterdam’a duygusal bir dönüş yapmaya davet etti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DUYURULACAK

ESPN’e konuşan kaynaklar, anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve Van Persie’nin önümüzdeki hafta başında resmen açıklanacağını belirtti.

TAZMİNAT ÖDEYECEK





Van Persie’nin Heerenveen ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor, bu nedenle Feyenoord'un Eredivisie'deki rakibine tazminat ödemesi gerekecek.



2018’de futbolu bıraktıktan sonra Feyenoord'da antrenörlük yapmaya başlayan Van Persie, hem altyapıda hem de A takımda çeşitli görevler üstlenmişti.

2024 yılının Mayıs ayında Heerenveen'in başına geçti ve takımı Eredivisie’de 9. sırada tamamladı.

Van Persie, futbolculuk kariyerinde de büyük başarılara imza attı ve Hollanda Milli Takımı formasıyla 102 maçta 50 gol kaydetti.



Kariyerine Feyenoord’da başlayıp burada sonlandıran Van Persie, Arsenal (2004-2012), Manchester United (2012-2015) ve Fenerbahçe (2015-2018) formaları giydikten sonra son bir sezon için çocukluk kulübüne geri dönmüştü.