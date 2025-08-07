Robin van Persie, kariyer ilkini Fenerbahçe karşısında yaşadı: 90+1 ve o an!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



De Kuip Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Hollanda temsilcisi, rövanş öncesi avantajı ele aldı.



Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Timber ve 90+1. dakikada Hadj kaydetti. Fenerbahçe'nin sayısı ise 86. dakikada Sofyan Amrabat'tan geldi.



RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA



Eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Turu geçecek takım, Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle play-off'ta karşılaşacak.



VAN PERSIE'DEN BİR İLK



Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki Fenerbahçe karşısında yaşadı.



Hollandalı çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı.

SEZONUN İLK GOLÜ AMRABAT'TAN



Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan geldi.



Müsabakanın 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu.



Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

YENİLERDEN BİR TEK BROWN İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.



Sezon başında takıma dahil olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında Portimonense, Uni Leiria, Al-Ittihad ve Benfica maçlarının yanı sıra İstanbul'daki Lazio mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



5 hazırlık maçında da Jose Mourinho tarafından ilk 11'de oynatılan Archie Brown, Feyenoord deplasmanında da maça 11'de başladı.

SEMEDO VE DURAN İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ



Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nelson Semedo ve Jhon Duran, Feyenoord karşısında ikinci yarıda sahaya çıktı.



Müsabakanın 58. dakikasında teknik direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin yerine Nelson Semedo'yu, Oğuz Aydın'ın yerine de Jhon Duran'ı oyuna dahil etti.



Her iki futbolcu da Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk resmi maçına çıkarken Jhon Duran, Fenerbahçe tarihinde resmi maça çıkan ilk Kolombiyalı oyuncu oldu.



FENERBAHÇE, HOLLANDA EKİPLERİNE KARŞI 11. KEZ KAYBETTİ



Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.



Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.



Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.



İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.

MOURINHO, FEYENOORD'A KARŞI 3. KEZ YENİLDİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.



Portekizli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla, Feyenoord'a karşı 2 maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı.



Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda, UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı.



Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı.



Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu.



DIARRA'NIN FEYENOORD'DAKİ İLK MAÇI



Feyenoord'un İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Gaoussou Diarra, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.



Hollanda ekibinin imza töreni için stadyuma helikopterle getirdiği Malili futbolcu, geçen sezon İstanbulspor forması altında 37 resmi maça çıkıp 17 gol atmıştı.

