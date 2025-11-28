Robin van Persie oğlunu oyuna aldı, "torpil" ile suçlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Feyenoord, Celtic'e 3-1 mağlup oldu.

Hollanda ekibinin kendi evinde aldığı bu mağlubiyet taraftarlar arasında homurdanmalara neden olurken, teknik direktör Robin van Persie'nin maçın 81. dakikasında oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna alması eleştiri dozunun yükselmesine yol açtı.

42 yaşındaki teknik adamın duygusal davrandığı konuşulurken van Persie'den bu iddialara cevap geldi.

"KARARIMI BİR BABA OLARAK VERMEDİM"

Gole ihtiyaçları olduğu için oğlunu oyuna aldığını söyleyen genç çalıştırıcı,"Bu kararı bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdim. Çünkü gole ihtiyacımız vardı. Shaqueel her açıdan gol atabilen bir oyuncu. Onu bu yüzden oyuna aldım. Bir babanın oğlunu sahada görmesi her zaman gurur vericidir. Ancak ben bununla meşgul değilim. Shaqueel gibi sadece işimi yapıyordum." ifadelerini kullandı.