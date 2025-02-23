Robin van Persie, resmen çocukluk kulübüne döndü

Robin van Persie, Heerenveen'den ayrılmasının ardından Hollanda'nın dev kulübü Feyenoord'un yeni teknik direktörü olarak resmen açıklandı.



41 yaşındaki teknik direktör, sezon başından bu yana Heerenveen'i çalıştırıyordu ancak kulüpten ayrılarak hemen Feyenoord'un başına geçti.

YARIN GÖREVE BAŞLAYACAK



Rotterdam ekibi, Van Persie'nin ayrılığı konusunda Eredivisie ekibiyle anlaşmaya vardı.

Başlangıçta yaz aylarına kadar beklemek zorunda kalabileceklerinden endişe duyuyorlardı, ancak kulüp, yeni teknik direktörlerinin pazartesi günü göreve başlayacağını doğruladı.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile karşılaşacak.

Kasım ayında Erik ten Hag ile birlikte Manchester United'dan ayrılan eski yardımcı antrenör Rene Hake, Van Persie'nin yardımcılarından biri olarak görevlendirildi.



Feyenoord, bu ayın başlarında Brian Priske'yi görevden almış ve geçici olarak Pascal Bosschaart ile yoluna devam etmişti.

Şu anda Eredivisie'de üçüncü sırada yer alan ekip, lider Ajax’ın 13 puan gerisinde bulunuyor.



Van Persie'nin kariyerine başladığı ve futbolculuğunun son döneminde geri döndüğü Feyenoord, onun memleketinin kulübü.

Hollandalı yıldız, 2001-02 sezonunda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazanan Feyenoord takımının bir parçasıydı.