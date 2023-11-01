Rockets, Alperen Şengün'ün opsiyonunu kullandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı.



NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı duyuruldu.



Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.



Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.

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