Rockets, Alperen Şengün'ün opsiyonunu kullandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı.
NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı duyuruldu.
Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.
Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.
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